Законопроект был принят единогласно во втором и третьем чтениях.

Госдума приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Законопроект был принят единогласно во втором и третьем чтениях.

В тексте закона отмечается, что деньги, имущество и ценности, полученные в результате организации незаконной миграции, будут конфисковывать. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это необходимая мера, потому что количество таких преступлений растет. Он также добавил, что с начала года был принят 12-й закон из числа тех, что направлены на совершенствование миграционной политики.

Ранее Володин заявил, что политика Вашингтона сводится к уничтожению граждан Кубы.

Видео: Дума ТВ