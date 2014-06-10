Володин: политика Вашингтона сводится к уничтожению граждан Кубы

По его словам, ООН должна высказаться в отношении ущерба, который понес кубинский народ.

Политика Вашингтона сводится к уничтожению граждан Кубы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время принятия проекта обращения к Генеральной Ассамблее ООН о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады республики.

По его словам, ООН должна высказаться в отношении ущерба, который понес кубинский народ. Володин подчеркнул, что страна уже более 60 лет находится в блокаде со стороны США.

Правильно было бы, чтобы ее руководство поставило точку в этом вопросе. Либо приняли решение: надо просто переносить штаб-квартиру из Нью-Йорка в Гавану. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Володин заявил, что за "зеленой" энергетикой стоят Вашингтон и Брюссель.

Видео: Дума ТВ