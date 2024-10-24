Володин: за "зеленой" энергетикой стоят Вашингтон и Брюссель

По его словам, западные страны навязывают эту тему с целью "ограничить конкурентов".

За "зеленой" энергетикой стоят Вашингтон и Брюссель. Об этом заявил на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, западные страны навязывают "зеленую" энергетику и тему борьбы с парниковыми газами с целью "ограничить конкурентов". Володин подчеркнул, что Россия не должна поддаваться навязанным решениям, а использовать свои конкурентные преимущества, к которым относятся газ, нефть и уголь.

Запад пытался перечеркнуть конкурентные преимущества других стран, а свои разработки протолкнуть на рынок и еще заставить всех платить. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла в I чтении проект бюджета на 2025-2027 годы.

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