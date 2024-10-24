Госдума приняла в I чтении проект бюджета на 2025-2027 годы

Документ сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития России на данный период.

Госдума России приняла в первом чтении проект бюджета на 2025-2027 годы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о проекте федерального бюджета на 2025 год и плановом периоде 2026-2027 годов. Документ сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития России на данный период. Также в его тексте отмечается, что на реализацию национальных проектов предусмотрено 5,765 трлн рублей в 2025 году, 6,302 трлн в 2026 году и 6,356 трлн в 2027-м.

Ранее мы сообщали, что Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР.

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