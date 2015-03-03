Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР

По словам Володина, КНДР всегда принимала позицию поддержки России на уровне международных организаций.

Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Отмечается, что депутаты поддержали закон единогласно.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот договор является итогом проделанной работы на уровне глав государств, а также взаимопонимания между народами и странами. Он подчеркнул, что КНДР всегда принимала позицию поддержки России на уровне международных организаций.

Нам важно, чтобы отношения развивались и дальше, носили и всеобъемлющий, и союзнический характер. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Володин предложил заняться вопросом экстрадиции Чубайса в Россию.

Видео: Дума ТВ