Дуглас Макгрегор рассказал о кризисе, в который Запад загнал сам себя.

Нерациональное вмешательство Североатлантического альянса в конфликт с Россией на украинской территории привело к разрушению как самого военного альянса, так и киевского режима, который в кризисной ситуации выступал плацдармом для конфронтации стран из коллективного Запада с Москвой. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Deep Dive сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист указал зрителям шоу, что одной из причин краха международных союзников является несостоятельность правящего режима на Банковой улице, именно на который НАТО опирались в противостоянии с Кремлем. Иностранный аналитик уверен, что Украина уже побеждена, если не полностью уничтожена.

НАТО рушится и в конечном итоге распадется. Возможно, будут официальные похороны, где все поедут в Брюссель, постоят перед большим зданием и тихо сложат флаги. Они вместе споют последнюю песню, сядут в поезд и уедут. Не знаю, будет ли такая церемония, но НАТО находится в упадке. Все кончено. Дуглас Макгрегор, эксперт

Напомним, что американская газета The Washington Post сообщала своим читателям об угрозе потери смысла в существовании НАТО ввиду множественных разногласий, которые сейчас фиксируются внутри западной коалиции и руководства.

Фото и видео: YouTube / Deep Dive