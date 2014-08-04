Дуглас Макгрегор рассказал о том, что главе Украины стоит покинуть страну из-за бесполезности.

лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому следует уехать в Израиль, поскольку украинский политический лидер стал совершенно бесполезным на занимаемой должности. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что официальная рабочая встреча Владимира Зеленского с британским премьер-министром Киром Стармером в Лондоне, а также французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем оказалась бесполезной. В результате власти с Банковой улицы получили от "коалиции желающих" лишь заверения, которые в реальности не значат ничего.

Пришло время Зеленскому разогреть моторы на своем личном самолете для полетов в Израиль, он стал ненужным, у него нет будущего. Дуглас Макгрегор, эксперт

Напомним, что немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канале Deep Dive говорил о том, что Владимир Зеленский находится в настолько опасном положении, что даже может попытаться сбежать с территории своего государства.

"Раз в десятилетия". В США выступили со срочным призывом к Трампу по России.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Douglas Macgregor