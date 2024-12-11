Дуглас Макгрегор рассказал о возможно соглашении между Москвой и Вашингтоном в сфере безопасности.

Во время своего второго срока правления американский президент-республиканец Дональд Трамп должен заключить с Москвой комплексный договор по безопасности. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Deep Dive сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист добавил, что руководству Вашингтона требуется как можно быстрее встретиться с представителями Кремля для обсуждения деталей будущего соглашения, касающегося европейского региона. Аналитик уверен, что этот договор поможет в дальнейшем предотвратить кровопролитие и боевые действия.

Кто-то должен недвусмысленно донести это до президента, что появляется раз в десятилетия возможность прийти к соглашению, которое принесет пользу как нам, так и русским, и украинцам, и остальной Европе. Это называется дипломатией и переговорами, но нам не нужно делать самим себе лоботомию Дуглас Макгрегор, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive