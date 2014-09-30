Бар "Свобода" в Петербурге закрыли из-за сальмонеллы в курином филе

В качестве наказания суд вынес решение о приостановлении деятельности бара на 60 дней.

ООО "Рюмка", владеющее баром "Свобода" в Петроградском районе Санкт-Петербурга, привлечено к административной ответственности за несоблюдение санитарных норм в организации общественного питания. Это решение принял Петроградский районный суд, как сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Бар "Свобода", расположенный по адресу улица Полозова, дом № 6/17 лит. А, был проверен 21 февраля текущего года, в ходе которой были обнаружены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, выяснилось, что вся алкогольная продукция в заведении производилась с нарушением технологических карт, сроки годности напитков не были определены, а необходимые документы, подтверждающие безопасность и качество продуктов, отсутствовали. Также не было предоставлено информации о соблюдении условий хранения алкогольной продукции и нормативных актов, регулирующих данную сферу. Помимо этого, с продажи были изъяты 17 литров обезличенного алкоголя.

Кроме того, в образцах куриного филе были найдены патогенные микроорганизмы, включая бактерии рода Salmonella. В качестве наказания суд вынес решение о приостановлении деятельности бара на 60 дней.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)