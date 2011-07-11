Ущерб от действий злоумышленника составил более 1 млн рублей.

В Подмосковье вычислили лжеэкспедитора, обчистившего шесть пунктов выдачи заказов маркетплейса. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, уроженец одной из республик Средней Азии заходил в пункты выдачи заказов одного из маркетплейсов, представлялся их работникам экспедитором. Злоумышленник сообщал, что отвезет непринятые покупателями товары на склад, так как у их штатных водителей якобы сломалась машина.

Отмечается, что ущерб от действий лжеэкспедитора составил более 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве пресечена деятельность по реализации поддельных дипломов о высшем образовании.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА