В Москве пресечена деятельность по реализации поддельных дипломов о высшем образовании

Полиция установила личность предполагаемого организатора незаконной схемы.

Выдачу поддельных дипломов о высшем образовании пресекли в Москве российские правоохранительные органы. Соответствующее заявление сделала в социальных сетях официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк. Она пояснила, что руководитель коммерческой структуры совместно с неустановленными лицами размещала объявления в интернете и предлагала клиентам услуги по получению высшего профессионального образования по нескольким специальностям. В действительности же женщина не имела возможности выполнить взятые на себя обязательства. В названии юридического лица присутствовало слово "академия", что вводило граждан в заблуждение.

Они заключали с компанией договоры на оказание образовательных услуг по дистанционной форме обучения, после чего им направлялись методические материалы, тесты и задания. пресс-служба МВД РФ

Обманутым людям выдавались фиктивные дипломы государственного образца в несуществующем вузе. Стоимость одного такого документа варьировалась от 200 до 400 тысяч рублей. По факту криминальной деятельности ведется уголовное дело ро части 3 статьи 159 УК РФ. Материалы соединены в одно делопроизводство. Оперативники изъяли средства связи, документацию, бланки дипломов и печати в ходе обысков. Предполагаемый организатор незаконной деятельности была задержана. Сейчас она находится на свободе под подпиской о невыезде. Полиция устанавливает возможных соучастников схемы, а также пострадавших лиц.

Появились кадры с места убийства в Москве мужчины его 15-летней дочерью.

Фото и видео: МВД медиа