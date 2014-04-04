Задержан хозяин собаки, которая покусала жителей улицы Лени Голикова

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские задержали хозяина собаки, покусавшей жителей на улице Лени Голикова. Пес был без намордника, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 15 апреля правоохранителям поступила информация о нападении собаки крупной породы на подростка на детской площадке около дома 22. Ее хозяин находился в состоянии алкогольного опьянения. Спустя время в полицию позвонили медики и заявили о госпитализации восьмилетней девочки с укушенными ранами голени и 80-летней женщины с множественными укушенными ранами плеча, бедра и переломами обеих кистей предплечья.

Пострадавшая пенсионерка рассказала, что пес напал на нее на остановке общественного транспорта. Мать ребенка тоже пришла в полицию, чтобы написать заявление. В тот же день задержали 46-летнего нарушителя в своей квартире. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Фигурант передан следователям для проведения процессуальных действий.

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Фото: Piter.TV