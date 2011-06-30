Петербургский депутат предложил новую модель финансирования кикшеринга

Цивилёв отметил, что данная мера призвана обеспечить компаниям экономические мотивы для повышения качества услуг, совершенствования инфраструктуры и устранения беспорядочного распределения транспорта по городу.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв направил обращение в Комитет по транспорту с инициативой пересмотреть условия заключаемого договора с компаниями, занимающимися прокатом самокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Предложение заключается в замене фиксированного тарифа за эксплуатацию каждого устройства системой прогрессивных коэффициентов, мотивирующих операторов ответственно подходить к размещению и техническому обслуживанию прокатных устройств.

Как пояснил депутат, размер повышенных коэффициентов будет зависеть от нескольких факторов:

количество обращений граждан по поводу некорректной парковки;

частота дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов;

соблюдение правил пользования и парковки электротранспорта.Например, за каждую жалобу сумма платежа увеличивается на 50%, а за случаи участия самокатов в авариях штрафуется двойная ставка.

Цивилёв отметил, что данная мера призвана обеспечить компаниям экономические мотивы для повышения качества услуг, совершенствования инфраструктуры и устранения беспорядочного распределения транспорта по городу.

Предполагается, что внедрение обновленной тарифной политики позволит упорядочить движение на дорогах, повысить безопасность передвижения и увеличить ресурсы для обустройства велосипедных дорожек и специализированных парковок для СИМ.

Фото: Piter.TV