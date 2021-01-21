Сезон фонтанов в Петергофе планируют открыть 25 апреля

Государственный музей-заповедник "Петергоф" откроет сезон фонтанов уже 25 апреля. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор учреждения Роман Ковриков.

В 2026 году планируется расширить список льготных категорий. Кроме того, появятся дополнительные дни бесплатного посещения ГМЗ.

Музей-заповедник сохраняет льготную стоимость не только для граждан и налоговых резидентов РФ и граждан Республики Беларусь, но и вводит ее для других стран ЕАЭС – Армении, Казахстана, Кыргызстана. Роман Ковриков, гендиректор "Петергофа"

А Весенний праздник фонтанов ожидается 16 мая, его тему объявят позже. В прошлом году мероприятие посвятили скульптурной группе "Самсон, разрывающий пасть льва".

