Сезон фонтанов в Петергофе планируют открыть 25 апреля

Государственный музей-заповедник "Петергоф" откроет сезон фонтанов уже 25 апреля. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор учреждения Роман Ковриков.
В 2026 году планируется расширить список льготных категорий. Кроме того, появятся дополнительные дни бесплатного посещения ГМЗ.
Музей-заповедник сохраняет льготную стоимость не только для граждан и налоговых резидентов РФ и граждан Республики Беларусь, но и вводит ее для других стран ЕАЭС – Армении, Казахстана, Кыргызстана.
Роман Ковриков, гендиректор "Петергофа"
А Весенний праздник фонтанов ожидается 16 мая, его тему объявят позже. В прошлом году мероприятие посвятили скульптурной группе "Самсон, разрывающий пасть льва".
