Город+ снова пролетел: апелляция не нашла, чем его "оскорбили"

Издание Город+ пыталось бороться с формулировкой "смердящий чемодан без ручки", но в итоге снова получило судебное решение не в свою пользу.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд окончательно подтвердил: Город+ зря тратил время на попытку доказать, что его "оскорбили". Суд оставил в силе решение первой инстанции и отказал в иске к ООО "ИМР" с требованием удалить публикации о нарушениях в его деятельности. Напомним, речь шла о материалах, основанных на проверке Контрольно-счётной палаты Петербурга. Среди них – пародийный проект "Город+ - смердящий чемодан без ручки".

Суть спора проста: Город+ в апелляционной жалобе отмечал, что использование журналистами образных оборотов вроде "смердящий чемодан без ручки" носит оскорбительный характер, а также требовал признать порочащей фразу о том, что медиапроект "обладает репутацией коррупционного проекта". Представитель данного издания на заседании уверял, что такие слова "оскорбляют" их, и к тому же ничем не подтверждены.

Но юрист ООО "ИМР" напомнил суду о детали, которую истцу вспоминать было неудобно: руководитель Город+ того периода, Николай Каменев, сейчас проходит по коррупционному делу и находится в СИЗО. И это – не мнение, а факт.

Судьи посчитали, что журналисты в своём материале "Город+ - смердящий чемодан без ручки" не распространяли ложных сведений и не выходили за рамки допустимой критики. А значит, никакого нарушения прав Город+ не было.

Издание Город+ пыталось бороться с формулировкой, но в итоге снова получило судебное решение не в свою пользу — и официальное подтверждение того, что обида на оценочные суждения не повод для иска.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")