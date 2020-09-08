После поражения: СПБ ГБУ "Город+" пытается оспорить решение суда по делу о "Чемодане без ручки"

Организация составила апелляционную жалобу, которая посвящена формальным сторонам решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

СПб ГБУ "Город+" направило апелляцию на решение Арбитражного суда, ранее полностью отклонившего иск учреждения к СМИ с требованием удалить публикации о нарушениях в его деятельности. Напомним, речь шла о материалах, основанных на проверке Контрольно-счётной палаты Петербурга. Среди них – пародийный проект "Город+ - смердящий чемодан без ручки".

Согласно выводам КСП, опубликованным в 2019 году, учреждение недопустимо расходовало субсидии: в частности, средства выделялись на информационную поддержку губернатора, а по факту более 60% контента не имело отношения к госзаданию. Речь шла о миллионах рублей, направленных на подозрительные контракты, ремонтные работы с признаками дробления закупок и завышенные траты на оборудование. Подробнее о каждом из этих нарушений и предыстории иска мы писали в нашем аналитическом материале.

В своей жалобе "Город+" не оспаривает саму суть решения и не опровергает фактов, изложенных в отчёте КСП. Из всего развернутого судебного решения истец не согласен лишь с тремя локальными формулировками. Основные претензии сводятся к стилистике публикаций и отдельным выражениям, которые суд ранее счёл допустимыми. Составители жалобы заявляют, что использование журналистами образных оборотов вроде "смердящий чемодан без ручки" носит оскорбительный характер, а многомиллионные нарушения руководства организации не заслуживают характеристики "коррупционные нарушения". Кроме того, представители СПБ ГБУ "Город+" считают неуместным цитирование публикации общественно-политического СМИ "Лениздат.ру".

При этом жалоба содержит фактические ошибки и вводит адресата в заблуждение. В частности, "Город+" пытается оспорить правомерность цитирования материалов сайта "Лениздат.ру" о нарушениях в деятельности официального телеканала Смольного.

"На стр. 3 абз. 9 решения указано, что ответчик в качестве источника брал данные СМИ https://lenizdat.ru. <…> Вместе с тем в материалах данного упомянутого СМИ речь идет о конкретном физическом лице, занимавшего пост директора Истца в определенный промежуток времени, именно его действия и являются предметом рассмотрения статьи на сайте Лениздат, статьи не содержат ни оскорбительного, ни порочащего характера в отношении Истца непосредственно". Из текста жалобы СПБ ГБУ "Город+"

Однако в тексте статьи "КСП проверила "Город+": нашли растраты, необоснованные премии и новости про сына Шнура" от редакции "Лениздат.ру" акцент сделан именно на деятельности всей организации, а не ее директора. Фамилии конкретных должностных лиц упоминаются лишь в последних абзацах материала, причем журналисты не делают никаких выводов о степени их причастности к нарушениям.

Второй пункт жалобы пытается оспорить формулировку "коррупционные нарушения" применительно к кейсу "Город+" (якобы речь идет о финансовых нарушениях без использования служебного положения должностными лицами и привлечения квази-афиллированных исполнителей), а также тезис про "исчезнувшие, по мнению независимых экспертов, в неизвестном направлении 20+ млн рублей"

Сведения о коррупции, о которой упоминается в статье (выделена отдельная вкладка на сайте с наименованием "Коррупция") не подтвержден, не установлено лицо, совершившее такое правонарушение. Автор статьи, говоря о коррупционных скандалах, не приводит ни одного случая привлечения какого-либо лица, имеющего отношения к СПБ ГБУ "Город+" к ответственности. <…> Кроме того, суд не установил по подсчетам каких именно независимых экспертов в неизвестном направлении исчезли 20 млн., откуда была взята цифра в 20 млн. также неясно.

О том, почему у СПБ ГБУ "Город+" и связанного с ними скандала могла сложиться (на уровне оценки) репутация коррупционного проекта, мы подробно разбирали в материалах: "Чемодан без ручки", продолжение: подозрительные госзакупки ГБУ "Город+" и "Как ГБУ "Город+" боролось с УФАС за интересы квази-аффилированного исполнителя". Что касается 20 миллионов, то эта оценочная цифра была получена авторами материала при опросе пула независимых экспертов. Кроме того, близкие цифры содержатся в официальном отчете КСП Санкт-Петербурга о нарушениях организации.

Основная же часть апелляционной жалобы посвящена вопросам стиля и трактовке понятия "оценочное суждение".. Юристы учреждения заявляют, что суд "оставил без внимания" фрагменты публикаций, где в адрес медиа прозвучали метафоры "чемодан без ручки" и "смердящий чемодан". По мнению истца, такие слова не являются допустимым оценочным суждением, а представляют собой оскорбительные утверждения, порочащие репутацию организации и её сотрудников.

Таким образом, позиция "Город+" в апелляции сводится к попытке признать спорные формулировки недостоверными и оскорбительными. При этом ключевые факты, подтверждённые отчётами Контрольно-счётной палаты Санкт-Петербурга и ранее проверенные судом, в жалобе не опровергаются.

Апелляционная жалоба направлена в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Дата рассмотрения будет определена позднее.



