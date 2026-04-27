Полиция ликвидировала в Новосибирске вебкам-студию, работавшую под вывеской модельного агентства

Сотрудники МВД пресекли работу незаконного заведения с порнотрансляциями.

Российские правоохранительные органы в Новосибирске вебкам-студию, работавшую в городе под вывеской модельного агентства. Соответствующими данными поделились представители пресс-службы МВД через социальные сети. В полиции уточнили, что роль лидера незаконного бизнеса исполнял 37-летний местный житель. Он арендовал офис, расположенный на улице Шевченко, где обустроил там незаконную студию. Для этого мужчина переоборудовал под видеотрансляции 12 изолированных комнат. Через объявления ему удалось нанять восемь сотрудниц. Эфиры проводились на зарубежных платформах для зрителей из европейского региона и Северной Америки. Клиенты расплачивались за онлайн-услуги криптовалютой.

Среди персонала заведения также числились девушки-администратора со знанием иностранных языков. Они вели переписку с клиентами от лица моделей. Во время обысков оперативники изъяли 38 системных блоков, 19 мониторов, 24 веб-камеры, профессиональное осветительное и акустическое оборудование, банковские карты, мобильные телефоны и наличные в сумме более 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ. Организатор и две его помощницы в настоящее время отправлены под стражу, а восемь моделей находятся под подпиской о невыезде.

Фото и видео: МВД Медиа