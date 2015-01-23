В Волхове задержали "домушника", укравшего из комнаты общежития куртки, часы и музыкальный центр

Потерпевший оценил ущерб в 180 тысяч рублей.

Накануне, 24 апреля, в 12:24 в полицию Волховского района Ленинградской области обратился 44-летний мужчина, проживающий в общежитии на улице Калинина в городе Волхов. Он сообщил, что неизвестный проник в его комнату и похитил кожаные куртки, музыкальный центр, золотые кольца, обувь и наручные часы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Материальный ущерб составил 180 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Уже 25 апреля в 16:30 в ходе оперативно-розыскных мероприятий опергруппа районной полиции задержала подозреваемого у дома 5 на улице Волгоградская в Волхове. Им оказался неработающий, ранее неоднократно судимый 51-летний местный житель. Похищенное частично изъято. Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

