Средняя зарплата в Петербурге превысила отметку в 125 тыс. рублей

По итогам февраля 2026 года средняя начисленная заработная плата в Санкт-Петербурге превысила 125 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на актуальные данные.

Петербург вошел в число регионов-лидеров по уровню доходов, присоединившись к таким субъектам, как Якутия, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Камчатка, Мурманская и Сахалинская области. В то же время в Москве, а также в Магаданской области и Ямало-Ненецком АО средний заработок оказался еще выше и превысил 150 тысяч рублей.

Аналитики подчеркивают, что показатель "средней начисленной зарплаты" рассчитывается до вычета налогов и включает в себя не только оклад, но и премии. При расчете учитываются доходы всех сотрудников, включая высокооплачиваемых специалистов, что может приводить к росту среднего значения. В целом по России средняя зарплата в феврале составила 103,9 тысячи рублей, что на 15% больше, чем годом ранее.

