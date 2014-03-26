В Петербурге впервые за несколько лет снизилось число работников на вредных производствах

Ко Всемирному дню охраны труда Петростат опубликовал статистику по условиям труда в Петербурге. Согласно данным на конец 2025 года, численность сотрудников, занятых на вредных и опасных производствах, впервые за несколько лет показала снижение.

Так, если с 2021 по 2024 год количество таких работников стабильно росло (с 133,7 до 134,9 тысяч человек), то к концу 2025 года оно сократилось до 133,3 тысяч человек. При этом данная сфера остается преимущественно мужской: 84% от общего числа занятых составляют мужчины, и лишь 16% – женщины.

На защиту здоровья сотрудников бизнес и государство тратят значительные средства. Общие фактические расходы на средства индивидуальной защиты (СИЗ) составили 6,5 млрд рублей, из которых 2,72 млрд было направлено непосредственно на обеспечение безопасности работников вредных производств.

Кроме того, приводятся данные о количестве работников, имеющих право на различные льготы и компенсации. Самым популярным видом поддержки является проведение обязательных медосмотров (право есть у 133,2 тыс. человек), а также повышенная оплата труда (124,9 тыс.). Меньшее число сотрудников пользуются правом на досрочную пенсию (52,1 тыс.) или лечебно-профилактическим питанием (2,3 тыс.).

Инфографика: Петростат

В Ленинградской области наблюдается другая картина: несмотря на усилия по улучшению безопасности, численность работников, занятых на вредных и опасных производствах, выросла. По сравнению с 2024 годом, когда этот показатель составлял 70,3 тысячи человек, к концу 2025 года он достиг 75,3 тысячи. Это стало рекордом за последние пять лет. Данная сфера в 47-ом регионе также остается преимущественно мужской: 82% занятых – мужчины, и лишь 18% – женщины.

Бизнес и государство продолжают инвестировать в защиту здоровья сотрудников. Общие фактические расходы на средства индивидуальной защиты (СИЗ) в Ленобласти составили 5,173 млрд рублей, из которых 1,981 млрд было направлено непосредственно на обеспечение безопасности работников вредных производств.

Самым популярным видом поддержки ленинградских работников является проведение обязательных медосмотров (право есть у 75,3 тыс. человек), а также повышенная оплата труда (69,4 тыс.). Меньшее число сотрудников пользуются правом на досрочную пенсию (28,1 тыс.) или получают лечебно-профилактическое питание (4,6 тыс.).

Инфографика: Петростат

