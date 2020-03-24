В Петербурге IT-специалистам предлагают зарплаты на 22% выше, чем в других сферах

Аналитики hh.ru выяснили, что в Петербурге ИТ-специалисты могут рассчитывать на зарплаты, которые на 22% превышают средний уровень по другим сферам. Диапазон предлагаемых зарплат в ИТ составляет от 90 до 300 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что медианный уровень зарплат в ИТ-секторе составляет 112 400 рублей, что значительно выше среднего по городу (92 500 рублей). Однако размер оплаты труда сильно зависит от специализации и направления работы.

Наибольшие доходы зафиксированы у специалистов по данным и аналитике. Например, Data Scientist в среднем могут получать 220 тыс. рублей. Системным аналитикам предлагают около 165 тыс. рублей, а аналитики данных и продуктовые аналитики — по 120 тыс. рублей.

Высокие зарплаты также у разработчиков программного обеспечения. Руководителям групп разработки готовы платить до 300 тыс. рублей, программистам и разработчикам — 161 тыс. рублей, а тестировщикам — около 117 тыс. рублей.

Дизайнеры, включая геймдизайнеров, получают порядка 90 тыс. рублей, а специалисты по управлению проектами и продуктами — от 130 до 140 тыс. рублей.

В сфере поддержки ИТ-инфраструктуры также предлагаются достойные зарплаты: DevOps-инженеры могут рассчитывать на 172 тыс. рублей, сетевые инженеры — на 122 тыс. рублей, системные инженеры — на 115 тыс. рублей, а системные администраторы — на 98 тыс. рублей.

