Вакансии с зарплатой "по договоренности" игнорируют 41% петербургских соискателей

Согласно данным опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, значительная часть жителей Петербурга — 41% — принципиально не откликается на вакансии, в которых зарплата указана как "по договоренности". В исследовании приняли участие как работодатели, так и соискатели, что позволило получить более полную картину ситуации на рынке труда.

Большинство рекрутеров (62%) объясняют отсутствие конкретной суммы тем, что размер вознаграждения определяется индивидуально по итогам собеседования. Однако есть и другие причины: 31% работодателей предпочитают не раскрывать зарплаты, чтобы избежать недовольства среди текущих сотрудников и не информировать конкурентов. Почти треть компаний (28%) используют формулировку "по договоренности", чтобы изучить ожидания кандидатов. Некоторые работодатели (19%) прибегают к такой практике при сдельной или бонусной системе оплаты, а еще столько же признаются, что их предложение ниже рыночного. Кроме того, 19% компаний не указывают зарплату, чтобы привлечь как можно больше соискателей, а 14% надеются сэкономить, рассчитывая, что найдутся кандидаты, готовые согласиться на меньшую сумму.

Для многих кандидатов (31%) зарплата зависит от объема и условий работы. 15% считают, что финансовые вопросы лучше обсуждать лично на собеседовании. 11% не уверены в своей рыночной стоимости или считают, что в их сфере слишком большой разброс зарплат. 7% хотят иметь возможность рассмотреть разные предложения, 6% опасаются отпугнуть работодателя завышенными запросами, а 5% надеются, что компания сама предложит больше. Небольшая часть кандидатов (3%) просто копирует поведение работодателей, указывая "по договоренности".

Отношение жителей города к таким объявлениям остается в основном отрицательным: 41% никогда не откликаются на них, 30% делают это иногда, а 29% — часто. Женщины проявляют большую принципиальность: 43% из них игнорируют вакансии с нераскрытой зарплатой (против 39% среди мужчин). Наиболее негативное отношение к таким объявлениям наблюдается среди респондентов в возрасте 35—45 лет.

Ранее мы сообщили о том, что половина петербуржцев проведут майские праздники дома.

