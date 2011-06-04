Половина петербуржцев проведут майские праздники дома

Несмотря на выходной, 12% горожан будут вынуждены работать.

В этом году майские праздники в России будут короткими и разбиты на два периода: с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. Опрос сервиса по поиску работы Superjob показал, что половина жителей Петербурга (50%) планирует провести эти дни дома, а 17% отправятся на дачу или в загородный дом.

Несмотря на выходной, 12% петербуржцев будут вынуждены работать. При этом мужчинам дежурить на службе приходится чаще, чем женщинам. Что касается планов на отдых, то 8% горожан собираются провести время на природе. 2% респондентов планируют путешествия по России, а еще 2% (по 1% в каждой категории) — поездки за границу, в гости к друзьям или на рыбалку.

Среди самых популярных направлений для путешествий по стране лидируют Москва, Казань, Сочи и Калининград. Если же говорить о зарубежных поездках, то петербуржцы чаще всего выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Бали и Грузию.

Фото: Freepik