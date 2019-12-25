В России сбили более 100 беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БПЛА попал в здание в районе Мосфильмовской.

Накануне вечером и ночью 4 мая в России силы ПВО сбили 177 беспилотных летательных аппаратов. Дроны уничтожены в Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областях, рассказали в Министерстве обороны.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БПЛА попал в здание в районе Мосфильмовской. Никто не пострадал. В Брянской области беспилотник ударил по грузовому автомобилю, водитель ранен и госпитализирован. А в Воронежской области в результате падения обломков повредились 13 частных домов, крыша торгового центра и машина. Уточняется, что пострадавших нет.

Ранее на Piter.TV: более 40 рейсов задержали в Пулково на два часа и более после ночной атаки БПЛА. К утру 3 мая в Ленинградской области сбили свыше 60 беспилотников.

Фото: pxhere