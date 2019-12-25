ГСУ СК РФ по Петербургу организовал доследственную проверку после того, как 11-летний мальчик получил тяжелые травмы во время занятия серфингом. Инцидент произошел 3 мая 2026 года на Среднем Суздальском озере в вейк-парке.

По информации следствия, ребенок тренировался на серфборде и при попытке выполнить трюк упал с высоты в воду. В результате падения мальчик получил серьезные повреждения и был экстренно госпитализирован. В настоящее время он находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое, ребенок без сознания.

Сотрудники Следственного комитета по Выборгскому району начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Следователи уже осмотрели место происшествия и опрашивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

