Петербуржцам рассказали, как ели ананасы при Екатерине II

Ананасы варили, солили, мариновали и даже клали в супы, как, например, в русские щи.

12 марта отмечается Всемирный день ананаса. Во времена царствования императрицы Екатерины II экзотический плод ананас воспринимался в России иначе, чем сегодня: его не относили к десертам, а готовили подобно овощам. Ананасы варили, солили, мариновали и даже клали в супы, как, например, в русские щи. Как пишет spb.aif.ru, подобный подход далеко не всеми приветствовался.

Один из ярких противников кулинарных экспериментов с тропическими фруктами оказался известный поэт Юрий Нелединский-Мелецкий. Воспоминания князя Петра Вяземского сохранили интересный эпизод, иллюстрирующий отношение поэта к подобным блюдам. По его словам, Нелединский-Мелецкий ни разу не осмеливался попробовать соленые груши, сливы, персики или ананасы, считая подобное использование фруктов настоящим святотатством против природы, так как природа создала эти плоды сочными и ароматными.

Такой взгляд Юрия Нелединского-Мелецкого отражал общее недоумение некоторых знатоков вкуса XVIII века, привыкших воспринимать овощи и фрукты как отдельные категории продуктов.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургском Роспотребнадзоре рассказали, чем полезен ананас.

Фото: Freepik