В петербургском Роспотребнадзоре рассказали, чем полезен ананас

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти перечислили полезные свойства ананаса.

Во-первых, фрукт богат витаминами группы В, кальцием, бета-каротином, магнием, цинком и йодом. Перечисленные вещества важны для поддержания здоровья кожи, иммунитета, нервной системы и обмена веществ. Клетчатка способствует улучшению пищеварения и помогает поддерживать здоровье кишечника. А фермент бромелайн помогает расщеплять белки.

Как выбрать ананас? Рекомендуется обратить внимание на запах: он должен быть сладким у основания. Также за качество отвечают плотная кожура и зеленые листья.

Ананас можно использовать в самых разных блюдах: добавьте фрукт к другим для освежающего десерта. Ананас часто используется в пицце с ветчиной, также он добавляет сладковатый вкус к мясным блюдам, особенно к курице или свинине. Пресс-служба Роспотребнадзора

Фото: pxhere