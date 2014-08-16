Диетолог Соломатина объяснила, как не сорваться во время Великого поста

Эксперт рекомендует предварительно готовить организм к изменениям рациона, чтобы уменьшить вероятность дискомфорта и обострения аппетита.

Верующие приступили к Великому посту 23 февраля, в течение которого рекомендуется отказаться от многих повседневных продуктов и стремиться к духовной чистоте. Врач-диетолог Елена Соломатина поделилась полезными советами с читателями газеты "Вечерний Санкт-Петербург", как облегчить процесс прохождения поста и избежать соблазнов съесть неположенные продукты.

Соломатина подчеркивает, что Великий пост служит возможностью развивать силу духа и умение управлять собственным телом. Подобно физическим упражнениям, которые укрепляют наши мышцы, пост укрепляет участки мозга, позволяющие нам контролировать желания и привычки, поясняет она.

Эксперт рекомендует предварительно готовить организм к изменениям рациона, чтобы уменьшить вероятность дискомфорта и обострения аппетита. Постепенное привыкание кишечника к новому виду пищи позволит сохранить полезную микрофлору, поддерживая иммунитет и нервную систему.

Если подготовка к посту не состоялась заблаговременно, диета должна быть скорректирована незамедлительно. Диетолог предлагает увеличить потребление овощей, предпочтительнее вареных или тушёных, избегать переедания свежими салатами, чтобы минимизировать неприятные ощущения в желудке. Белковый дефицит можно восполнить бобовыми культурами, такими как нут, горох и фасоль, и обязательно добавлять в рацион растительные масла — особенно богатые омега-3 кислоты, например, льняное масло.

Рацион во время поста должен быть разнообразным, так как исключение животной пищи создаёт риск нехватки важных микроэлементов. Источники питательных веществ включают:

Витамины A и D — оранжевая морковь, тыква, грибы лисички и ягоды облепихи.

Кальций — семена кунжута.

Йод — фрукты фейхоа и морские водоросли.

Микроэлементы B и магний — орехи, зелень и цельнозерновые продукты.

Важно помнить, что приём пищи должен происходить регулярно, чтобы поддерживать необходимую энергию и здоровье нервной системы. Пост не должен становиться стрессом для организма, иначе польза от духовного очищения превратится в проблему для физического самочувствия, добавляет Соломатина.

Ранее врач объяснила, как есть блины без вреда для здоровья.

Фото: Pxhere