На благотворительный забег "Бегом с Дневником" в Петербурге зарегистрировались уже 2 тыс. человек
Сегодня, 14:51
В Приморском парке Победы 17 мая пройдёт благотворительный забег "Бегом с Дневником", регистрация на который всё ещё продолжается. На данный момент участие в мероприятии подтвердили уже около 2 тысяч человек, из которых примерно 200 участвуют в составе корпоративных команд. Об этом пишет "Петербургский дневник". 

Генеральным партнёром забега выступает сеть социальных аптек "Столички". Среди официальных партнёров мероприятия — сеть медицинских центров Lahta Clinic, салоны тайского спа ROYALTHAI, а также бренд воды и напитков "Святой Источник".

Поддержку акции оказывают кондитерская фабрика "Нева", "Совкомбанк", сеть магазинов "ВкусВилл", рестораны ТОКИО-CITY и футбольный клуб "Кристалл".

Фото: "Петербургский дневник" (Олег Золото)

