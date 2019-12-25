В "двушке" на Римского-Корсакова вспыхнул пожар. Пострадал мужчина

Сотрудники экстренных служб справились с огнем менее чем за полчаса — ликвидация пожара была завершена в 03:33.

В ночь на четверг, 30 октября, в 03:05, стало известно о возгорании в доме №99А на проспекте Римского-Корсакова в Адмиралтейском районе Петербурга. Эту информацию распространила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

По данным ведомства, пламя охватило комнату площадью 15 кв. м. в двухкомнатной квартире указанного дома. Сотрудники экстренных служб справились с огнем менее чем за полчаса — ликвидация пожара была завершена в 03:33. В результате происшествия пострадал мужчина, которого незамедлительно доставили в больницу.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации спасателям потребовалось задействовать 3 единицы специальной пожарной техники и отряд численностью 15 человек.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Авиаконструкторов произошло возгорание моторного отсека авто.

Фото: Piter.TV