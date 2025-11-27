  1. Главная
Сегодня, 15:50
Разыскиваются поджигатели мастерской художника Искандаряна на улице Полозова

Сумма материального ущерба устанавливается.

Полиция Петроградского района разыскивает поджигателей мастерской художника Нельсона Искандаряна на улице Полозова. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 26 ноября правоохранителям поступило сообщение о возгорании во дворе дома 8. На место прибыл наряд полицейских. Неизвестные подожгли деревянную пристройку, которая ведет ко входу в мастерскую 66-летнего художника. Он самостоятельно потушил пожар. Сумма материального ущерба устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: служебная овчарка Ямато помогла задержать поджигателя вышки связи у поселка Михайловский. 

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

