Разыскиваются поджигатели мастерской художника Искандаряна на улице Полозова

Полиция Петроградского района разыскивает поджигателей мастерской художника Нельсона Искандаряна на улице Полозова. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 26 ноября правоохранителям поступило сообщение о возгорании во дворе дома 8. На место прибыл наряд полицейских. Неизвестные подожгли деревянную пристройку, которая ведет ко входу в мастерскую 66-летнего художника. Он самостоятельно потушил пожар. Сумма материального ущерба устанавливается.

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер