В Петербурге возбудили дело после пожара на Правобережном рынке

Следователи Петербурга расследуют пожар на рынке.

В Невском районе города Санкт-Петербурга на Правобережном рынке произошло возгорание, которое быстро распространилось по территории здания. Общая площадь, охваченная огнем, составила около 1500 квадратных метров.

Пожар локализован, жертвами стали один мужчина, получивший травмы, и эвакуированы 100 человек, находившихся в опасной зоне. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение, состояние его здоровья оценивается как стабильное.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время следственные органы продолжают сбор материалов, проводят экспертизы и выясняют причины возникновения возгорания, а также устанавливают круг лиц, ответственных за соблюдение норм безопасности на объекте.

Фото: Piter.TV