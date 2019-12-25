Полиция задержала подозреваемую в поджоге машины в Мурино

Рядом лежала пластиковая бутылка с остатками горючей жидкости.

Правоохранители Всеволожского района задержали подозреваемую в поджоге автомобиля в Мурино. Материальный ущерб составил 100 тыс. рублей.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 21 декабря загорелась машина Mercedes-Benz, которая была припаркована возле дома по Воронцовскому бульвару. Рядом лежала пластиковая бутылка с остатками горючей жидкости.

Накануне днем на улице Вахрушева по подозрению поймали 30-летнюю женщину. Мотивом совершенного преступления послужил личный конфликт между поджигательницей и потерпевшим. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Фото: Piter.TV