  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Задержан водитель грузовика, который скрылся после смертельного ДТП под Петербургом
Сегодня, 15:49
183
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Задержан водитель грузовика, который скрылся после смертельного ДТП под Петербургом

0 0

Злоумышленником оказался 35-летний иностранец.

Полиция задержала водителя, скрывшегося после смертельной аварии во Всеволожском районе Ленобласти, рассказали в МВД России. 

Напомним, 2 марта при съезде с вантового моста в сторону деревни Новосаратовка мужчина за рулем грузового такси не справился с управлением и врезался в металлические ограждения, в результате чего машина перевернулась. Он бросил 60-летнего травмированного пассажира, спустя время пострадавший скончался. 

Злоумышленником оказался 35-летний иностранец, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее на Piter.TV: число пострадавших в аварии на трассе "Нарва" выросло до 12 человек. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии