Задержан водитель грузовика, который скрылся после смертельного ДТП под Петербургом

Полиция задержала водителя, скрывшегося после смертельной аварии во Всеволожском районе Ленобласти, рассказали в МВД России.

Напомним, 2 марта при съезде с вантового моста в сторону деревни Новосаратовка мужчина за рулем грузового такси не справился с управлением и врезался в металлические ограждения, в результате чего машина перевернулась. Он бросил 60-летнего травмированного пассажира, спустя время пострадавший скончался.

Злоумышленником оказался 35-летний иностранец, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти