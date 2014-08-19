Разыскивается виновник смертельного ДТП во Всеволожском районе

От полученных травм пострадавший пассажир скончался.

Полицейские разыскивают водителя, который скрылся с места смертельной аварии во Всеволожском районе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 2 марта при съезде с вантового моста в сторону деревни Новосаратовка мужчина за рулем грузового такси не справился с управлением и врезался в силовое ограждение, после чего автомобиль опрокинулся и наехал на еще одно металлическое ограждение. Виновник ДТП скрылся, оставив 60-летнего пассажира. От полученных травм пострадавший скончался.

Ранее на Piter.TV: число пострадавших в аварии на трассе "Нарва" выросло до 12 человек.

Фото: Piter.TV