Разыскивается виновник смертельного ДТП во Всеволожском районе
Сегодня, 10:54
От полученных травм пострадавший пассажир скончался.

Полицейские разыскивают водителя, который скрылся с места смертельной аварии во Всеволожском районе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 2 марта при съезде с вантового моста в сторону деревни Новосаратовка мужчина за рулем грузового такси не справился с управлением и врезался в силовое ограждение, после чего автомобиль опрокинулся и наехал на еще одно металлическое ограждение. Виновник ДТП скрылся, оставив 60-летнего пассажира. От полученных травм пострадавший скончался. 

Ранее на Piter.TV: число пострадавших в аварии на трассе "Нарва" выросло до 12 человек. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

