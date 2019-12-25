  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Число пострадавших в аварии на трассе "Нарва" выросло до 12 человек
Сегодня, 9:47
217
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Число пострадавших в аварии на трассе "Нарва" выросло до 12 человек

0 0

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии с автобусом и такси в Волосовском районе. Напомним, ДТП произошло утром 3 марта на 66-м километре трассы "Нарва". 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 35-летний водитель такси Geely, двигаясь в сторону Кингисеппа, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом №888. 

Управлявший легковушкой получил тяжелые травмы, его госпитализировали в Гатчинскую больницу. В общественном транспорте пострадали 11 пассажиров, среди них – 17-летний подросток. 

Ранее на Piter.TV: в смертельной аварии под Петербургом пострадали пятеро человек. 

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас" 

Теги: дтп, нарва
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии