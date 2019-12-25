Число пострадавших в аварии на трассе "Нарва" выросло до 12 человек

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии с автобусом и такси в Волосовском районе. Напомним, ДТП произошло утром 3 марта на 66-м километре трассы "Нарва".

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 35-летний водитель такси Geely, двигаясь в сторону Кингисеппа, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом №888.

Управлявший легковушкой получил тяжелые травмы, его госпитализировали в Гатчинскую больницу. В общественном транспорте пострадали 11 пассажиров, среди них – 17-летний подросток.

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"