На трассе "Нарва" столкнулись автобус и такси. Есть пострадавшие

Водителя легковушки госпитализировали в Гатчинскую больницу.

На трассе А-180 "Нарва" в Волосовском районе Ленобласти случилось ДТП с пострадавшими. Об этом рассказали в ГКУ "Леноблпожспас".

Утром 3 марта на 66-м километре автодороги произошло лобовое столкновение рейсового автобуса №888 и машины такси Chery Tiggo. Водителя легковушки госпитализировали в Гатчинскую больницу, из общественного транспорта пострадали две женщины. Их также увезли в медицинское учреждение.

На месте работают четыре бригады скорой помощи. По факту происшествия организована проверка.

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"