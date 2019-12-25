  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На трассе "Нарва" столкнулись автобус и такси. Есть пострадавшие
Сегодня, 8:54
197
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На трассе "Нарва" столкнулись автобус и такси. Есть пострадавшие

0 0

Водителя легковушки госпитализировали в Гатчинскую больницу.

На трассе А-180 "Нарва" в Волосовском районе Ленобласти случилось ДТП с пострадавшими. Об этом рассказали в ГКУ "Леноблпожспас". 

Утром 3 марта на 66-м километре автодороги произошло лобовое столкновение рейсового автобуса №888 и машины такси Chery Tiggo. Водителя легковушки госпитализировали в Гатчинскую больницу, из общественного транспорта пострадали две женщины. Их также увезли в медицинское учреждение. 

На месте работают четыре бригады скорой помощи. По факту происшествия организована проверка. 

Ранее на Piter.TV: в ДТП с перевернувшимся грузовиком на КАД Петербурга погиб человек. 

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас" 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии