В смертельной аварии под Петербургом пострадали пятеро человек

Авария произошла на трассе Лодейное Поле — Подпорожье.

В Лодейнопольском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. На трассе Лодейное Поле — Подпорожье в районе поворота на посёлок Янега лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии один человек погиб, ещё пятеро пострадали.

Как сообщили в МЧС России по Ленинградской области, на месте происшествия работала смена поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле. Спасателям пришлось деблокировать одного из пострадавших. Все пострадавшие — взрослые. Движение по трассе не перекрыто.

В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения, особенно на загородных трассах и при сложных погодных условиях. Высокая скорость и невнимательность за рулём могут привести к трагедии.

Фото: Piter.TV