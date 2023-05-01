В Сосновом Бору при пожаре в жилом доме пострадали два человека

Спасатели эвакуировали 40 жильцов и спасли 15 человек, включая ребенка.

В Сосновом Бору Ленинградской области произошёл пожар в многоквартирном доме. Возгорание случилось в здании размером 10×15 метров. С верхних этажей эвакуировали 40 человек, ещё 15 жильцов спасли с помощью автолестницы, среди них — один ребёнок. В результате пожара пострадали двое взрослых, их госпитализировали.

Как сообщили в МЧС России, к тушению привлекались подразделения 71-й пожарной части. Пожар полностью ликвидирован. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сосновый Бор устанавливают причины возгорания.

В ведомстве напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности в зданиях с массовым пребыванием людей: необходимо знать пути эвакуации, не загромождать коридоры и лестничные клетки. В случае пожара немедленно звонить 112.

Видео: Telegram / МЧС Ленинградской области