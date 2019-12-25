Бастрыкин поручил возбудить дело после обрушения потолка в школе Мурино

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту обрушения потолочных панелей в одной из школ Мурино Ленинградской области. Инцидент произошёл в феврале 2026 года, информация о нём появилась в соцсетях.
Как сообщается в Telegram-канале "Девяткино онлайн | Мурино", ЧП случилось из-за протечки на третьем этаже.
Прорвало трубу на третьем этаже, из-за этого крыша на втором этаже промокла и свалилась, но сейчас там поставили новую.
Очевидец
По предварительным данным, причиной обрушения могло стать скопление влаги на перекрытиях из-за неисправной вентиляционной системы.
Региональное следственное управление СК России по Ленинградской области уже организовало процессуальную проверку. Глава ведомства Сергей Сазин получил от Александра Бастрырина прямое поручение — представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.
Фото: Telegram / "Девяткино онлайн | Мурино"
