Бастрыкин поручил возбудить дело после обрушения потолка в школе Мурино

По предварительным данным, панели рухнули из-за протечки и неисправной вентиляции.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту обрушения потолочных панелей в одной из школ Мурино Ленинградской области. Инцидент произошёл в феврале 2026 года, информация о нём появилась в соцсетях.

Как сообщается в Telegram-канале "Девяткино онлайн | Мурино", ЧП случилось из-за протечки на третьем этаже.

Прорвало трубу на третьем этаже, из-за этого крыша на втором этаже промокла и свалилась, но сейчас там поставили новую. Очевидец

По предварительным данным, причиной обрушения могло стать скопление влаги на перекрытиях из-за неисправной вентиляционной системы.

Региональное следственное управление СК России по Ленинградской области уже организовало процессуальную проверку. Глава ведомства Сергей Сазин получил от Александра Бастрырина прямое поручение — представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Ранее Piter,TV сообщал, что семья убитого в Петербурге 9-летнего Паши сможет получить новое жилье.

Фото: Telegram / "Девяткино онлайн | Мурино"