Семья убитого в Петербурге 9-летнего Паши сможет получить новое жилье

Семью девятилетнего Паши, пропавшего в конце января и найденного убитым, поставили в очередь на улучшение жилищных условий как нуждающуюся. Об этом сообщил юрист Никита Сорокин, представляющий интересы родных мальчика. Кроме того, администрация Красносельского района предоставила многодетным родителям временную квартиру на период ремонта в их собственном жилье.

В своем Telegram-канале Сорокин рассказал, что сопровождал семью Тифитулиных на встрече с КЦСОНом Красносельского района. По итогам встречи удалось решить несколько важных вопросов.

Администрация района предоставила семье квартиру для временного переезда, чтобы в их квартире можно было сделать ремонт. К временной квартире претензий нет, очень хорошая, просторная и чистая, с ремонтом, лифт в доме есть. Подписали документы. Никита Сорокин, юрист и правозащитник

Он добавил, что договорился с АНО "Спаси Жизнь" о покупке мебели, поскольку временная квартира абсолютно пустая — там есть только плита. Часть мебели и техники планируют перевезти с прежнего места жительства, часть — купить новую. Также по совету с семьей было решено принять помощь от администрации с ремонтом в их основной квартире.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос о возможном ограничении или лишении родительских прав — версию, которую, по словам адвоката, активно продвигают недобросовестные СМИ и недоброжелатели. В КЦСОНе пояснили, что администрация не ставит этот вопрос на повестку, а основную задачу видит в оказании поддержки семье в тяжелой жизненной ситуации.

Администрация и АНО "Спаси Жизнь" также предложили психологическую помощь. Этот вопрос сейчас обсуждается с семьей. Что касается расследования убийства, Сорокин отметил, что в данный момент проводятся следственные действия, собираются доказательства. Семья доверяет следователям и пока не вмешивается в процесс, но готова подключиться в любой момент, если потребуется их участие.

Фото: Telegram / Никита Сорокин