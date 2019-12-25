Петербургский суд отказался признавать тружеником тыла 92-летнюю пенсионерку

Пожилая женщина таким образом хотела сохранить память о себе для родственников.

В понедельник, 20 декабря, Невский районный суд отказал 92-летней женщине в признании ее тружеником тыла. Об этом сообщило издание "Царьград".

Отмечается, что для необходимого стажа ей не хватило всего 17 дней в трудовой книжке, а проверить, где и как она работала, почти невозможно из-за бюрократических сложностей.

Однако известно, что пенсионерка трудилась в тылу еще подростком в годы Великой Отечественной войны. В 1944 году поступила в прокуратуру. Российский Красный Крест подтвердил через архивы, что она была эвакуирована в село Лауб Куккуского района Саратовской области в годы войны. Там несовершеннолетние работали в совхозах, однако поименных списков не было. Именно поэтому доказать стаж непросто.

Адвокат отметил, что статус труженика тыла пенсионерка хотела получить, чтобы сохранить память о себе для родственников.

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