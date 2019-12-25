Сбивший пассажира водитель трамвая предстанет перед судом в Петербурге

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя трамвая, который сбил человека на улице Благодатной. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
Уроженца Башкоркостана обвиняют по части 1 статьи 264 УК РФ — за нарушение ПДД, которое по неосторожности привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека.
Следствие установило, что 20 марта 2026 года водитель управлял исправным автомобилем "Daewoo Nexia". Из‑за недостаточного внимания к дорожной обстановке он совершил наезд на пассажира. В этот момент мужчина выходил из трамвая на остановке рядом с домом 40 на улице Благодатной. В результате ДТП 57‑летний пешеход получил серьезные травмы.
Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы сообщали, что пенсионер погиб под колесами трамвая на проспекте Просвещения.
Фото: Piter.TV
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