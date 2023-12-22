В Петербурге сбили БПЛА при помощи ЗРК "Триумф"

Предполагается, что беспилотник был поражён в районе Колпино, но не полностью уничтожен. В 04:50 дрон упал на территорию компании "Невский мазут" на Глухоозерском шоссе, где от него загорелись цистерны.

В среду, 31 января, примерно в 04:20 утра в был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По данным "Фонтанки", операция по устранению дрона была проведена с помощью зенитно-ракетного комплекса С-400.

Предполагается, что беспилотник был поражён в районе Колпино, но не полностью уничтожен. В 04:50 дрон упал на территорию компании "Невский мазут" на Глухоозерском шоссе, где от него загорелись цистерны. Пожар был успешно потушен. Пользователи социальных сетей в разных частях Петербурга сообщали о слышных громких звуках, схожих с звуком взрыва.

Официального подтверждения о сбитом беспилотнике над Петербургом пока не поступало. Однако в 07:36 утра Министерство обороны РФ сообщило о сбитом БПЛА в Псковской области.

Напомним также, что связи с инцидентом в аэропорту Пулково в период с 03:53 до 05:11 временно вводились ограничения на полёты.

Фото: Пресс-служба Восточного военного округа (носит иллюстративный характер)