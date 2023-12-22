В ночь на 31 января в Пулково вводили план "Ковер"

Подробности о задержанных рейсах из-за временных ограничений не уточняются.

В ночь на среду, 31 января, в международном аэропорту Пулково был введен план "Ковер". Согласно информации, полученной от пресс-службы воздушной гавани, ограничения действовали в период с 3:53 до 5:11. На данный момент аэропорт работает в штатном режиме.

Подробности о задержанных рейсах из-за временных ограничений не уточняются. Согласно информации на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, рейс U6 2880 Душанбе - -Петербург авиакомпании "Уральские авиалинии", который должен был прибыть в 04:00 по московскому времени, приземлился в аэропорту Домодедово тремя часами позже.

Напомним, что план "Ковер" активируется в случае вторжения постороннего объекта в воздушное пространство. Он предусматривает обязательную посадку или выведение из зоны всех воздушных судов, находящихся в воздухе, за исключением военных и спасательных.

Ранее мы сообщили о том, что Пулково намерен принимать до миллиона ближневосточных туристов.

Фото: Piter.TV