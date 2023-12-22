Пулково намерен принимать до миллиона ближневосточных туристов

Пассажиропоток между Северной столицей и ОАЭ в прошлом году продемонстрировал рост, набрав 80% в сравнении с 2022 годом.

Компания "Воздушные Ворота Северной Столицы" сообщила, что петербургский аэропорт Пулково планирует принимать до одного млн туристов в год из стран Ближнего Востока и намеревается достичь данного показателя в течение пяти лет.

Отметим, что пассажиропоток между Северной столицей и ОАЭ в прошлом году продемонстрировал рост, набрав 80% в сравнении с 2022 годом.

По словам гендиректора компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Леонида Сергеева, цель, равная одному млн пассажиров в год на ближневосточных направлениях, вполне достижима.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково для вылетающих пассажиров с детьми появились бесплатные коляски.

Фото: Piter.TV