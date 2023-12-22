В Пулково для вылетающих пассажиров с детьми появились бесплатные коляски

"Парковка" для детских колясок находится на третьем этаже терминала, напротив таможенной зоны.

В Пулково теперь можно бесплатно арендовать детскую коляску перед вылетом. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта 25 января.

"Парковка" для детских колясок находится на третьем этаже терминала, напротив таможенной зоны. Сервисом могут пользоваться пассажиры как внутренних, так и международных рейсов.

Кроме того, отмечается, что коляску необходимо оставить перед выходом на посадку.

Напомним, что ранее детские коляски были доступны для прилетающих пассажиров. Таких в аэропорту 30: их тоже получится взять бесплатно и без дополнительного оформления. Все коляски систематически проходят санитарную обработку.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково