В Пулково для вылетающих пассажиров с детьми появились бесплатные коляски

В Пулково теперь можно бесплатно арендовать детскую коляску перед вылетом. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта 25 января.
"Парковка" для детских колясок находится на третьем этаже терминала, напротив таможенной зоны. Сервисом могут пользоваться пассажиры как внутренних, так и международных рейсов.
Кроме того, отмечается, что коляску необходимо оставить перед выходом на посадку.
Напомним, что ранее детские коляски были доступны для прилетающих пассажиров. Таких в аэропорту 30: их тоже получится взять бесплатно и без дополнительного оформления. Все коляски систематически проходят санитарную обработку.
Фото: пресс-служба аэропорта Пулково
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