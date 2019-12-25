В Пулково теперь можно бесплатно арендовать детскую коляску

По специально маркированным точкам в зоне прилета распределены 30 колясок.

Прилетающие в Пулково пассажиры смогут бесплатно получить детскую коляску. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

По специально маркированным точкам в зоне прилета распределены 30 колясок. Взять их можно бесплатно и без дополнительного оформления. Все коляски систематически проходят санитарную обработку.

После использования коляску необходимо оставить в зале выдачи багажа. Здесь пассажиры уже смогут получить собственные коляски, сданные в багаж при вылете. Вывоз арендованной коляски за пределы данной зоны строго запрещен.

Ранее в Пулково заработала новая схема подачи такси. Водители теперь могут парковаться на специальной "накопительной" площадке, которая расположена в 100 метрах от выхода из аэропорта.

Фото: Пулково