В Пулково заработала новая схема подачи такси

Таким образом, на получение заказа уйдет 1-2 минуты.

Новую схему подачи такси в Пулково протестировали сегодня, 8 августа, председатель Комитета по транспорту, руководство "Воздушных ворот Северной столицы" и представители аэропорта Петербурга.

До конца этого года мы запустим линию эконома. Это отразится на скорости подачи автомобиля, на стоимости и, конечно же, на том, как выглядит дорога на подъезде к Пулково. Леонид Сергеев, генеральный директор ООО "ВВСС"

Водители компании "Яндекс Такси" теперь могут парковаться на специальной "накопительной" площадке, которая расположена в 100 метрах от выхода из аэропорта. Таким образом, на получение заказа уйдет 1-2 минуты.

На данный момент услуга доступна водителям и пассажирам тарифов "Комфорт+" и "Ультима". В будущем планируется внедрение проекта и на "Эконом" и "Комфорт".

Ранее мы сообщали о том, что таксисты стали вдвое чаще претендовать на получение лицензии в Ленобласти.

Фото: Piter.TV