Дмитрий Песков оценил историю с недопущением до участия в соревнованиях Софьи Великой, Яны Егорян и Софии Поздняковой.

Российская администрация при президенте Владимире Путине считает абсолютно неверным предъявлять политические требования к атлетам, поэтому негативно оценивает отказ Международной федерации фехтования (FIE) допустить до соревнований ряд российских спортсменов. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. СМИ напомнили чиновнику о том, что FIE не будет принимать к участиюв международных турнирах двукратных олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову. В Москве уверены в том, что спортсмены имеют право на отстаивание чести своего государства.

Мы весьма негативно оцениваем подобные решения. Мы считаем абсолютно неверным пытаться обусловить какими-то политическими требованиями к спортсменам их участие в международных соревнованиях, мы не согласны с такими рекомендациями. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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